31 mil doses de canábis apreendidas em Almada

Um homem, de 31 anos, foi detido na sexta-feira por tráfico de droga em Almada. Em comunicado, a GNR informa que foram apreendias 31 mil doses de canábis.

Depois de uma denúncia a informa que nas instalações de uma transportadora, no concelho de Valongo, "se encontrava uma encomenda com fortes indícios de conter produto estupefaciente, devido ao forte odor", os militares deslocaram-se para o local, "onde foi possível constatar que no interior de cinco caixas se encontrava produto estupefaciente, que foi de imediato apreendido".

Assim, foi efetuada uma busca num estabelecimento comercial, que era o destinatário da encomenda, com sede no concelho de Almada, onde foi possível apreender 31.184 doses de canábis.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Valongo.

