EUA. Fisioterapeuta respiratória admite que matou dois doentes com medicação

Uma ex-fisioterapeuta respiratória do estado norte-americano do Missouri, inicialmente acusada de assassinar dois doentes, foi condenada por homicídio culposo, depois de admitir que lhes injetou medicamentos que não haviam sido prescritos.

A KTTN (estação de rádio do Missouri) relata que Jennifer Anne Hall, de 42 anos, foi condenada a 18 anos atrás das grades pelas mortes de Fern Franco, de 75 anos, em 2002, e David Wesley Harper, 37 anos. Nos cinco meses em que Hall trabalhou no Hedrick Medical Center, entre dezembro de 2001 e maio de 2002, houve 18 eventos de ataque cardíaco súbito no hospital, resultando em nove mortes.

A autópsia de Franco identificou a presença de succinilcolina e morfina, que não foram prescritos, no seu corpo. À sua vez, três dias depois de ser internado no centro médico devido a bronquite, Harper morreu.

Segundo a CBS News, “devido à proximidade singular de Hall com estes pacientes, o seu acesso a produtos farmacêuticos que são mortais se mal utilizados e a sua descoberta e método de notificar a equipa de emergência cardíaca de cada paciente, a equipa de enfermagem acreditava que Hall era responsável pelas mortes dos pacientes”, disse um dos polícias responsáveis pelo caso.

Os administradores daquela instituição hospitalar colocaram Hall de licença três dias após a morte de Franco; os incidentes cardíacos “voltaram à frequência normal”, lê-se nos registos do tribunal, de acordo com a CBS News, pois os mesmos haviam aumentado. O hospital então demitiu Hall meses depois, ao saber que ela havia sido condenada por incêndio criminoso num hospital diferente onde trabalhara anteriormente, embora tenha sido absolvida posteriormente.

Hall será elegível para liberdade condicional.

