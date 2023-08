Srettha Thavisin é o novo primeiro-ministro da Tailândia e coloca fim a impasse político

O candidato do partido Pheu Thai conquistou o apoio dos deputados da Câmara Baixa -- eleitos através do voto da população - e da maioria dos senadores - indicados pela antiga junta militar (2014-2019).





O magnata Srettha Thavisin foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento bicameral da Tailândia, depois de mais de três meses de impasse político.

O candidato do partido Pheu Thai conquistou o apoio dos deputados da Câmara Baixa -- eleitos através do voto da população - e da maioria dos senadores - indicados pela antiga junta militar (2014-2019).

A coligação liderada por este partido, onde estão também incluídas outras 10 formações - nomeadamente duas ligadas aos militares que protagonizaram o golpe de 2014 -, obteve o apoio de 330 das quase 500 cadeiras na Câmara Baixa e de 152 dos 249 senadores.

O novo primeiro-ministro, próximo do seu antecessor, Thaksin Shinawatra, alistou-se nas fileiras do partido Pheu Thai no ano passado e renunciou há alguns meses ao cargo de administrador-geral da Sansiri, uma das principais empresas de construção da Tailândia, de forma a focar a sua atenção na sua carreira política.

Com a votação desta terça-feira, o Pheu Thai, segundo colocado nas eleições de maio, acabou com o impasse que a Tailândia vivia desde as eleições de 14 de maio devido à vitória inesperada do partido Avançar, uma formação progressista que pretende separar os militares do poder e reduzir o poder da monarquia.

