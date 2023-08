Otávio vai receber mais de 40 milhões de euros em três épocas

Recorde-se que o brasileiro de 28 anos era uma das peças fundamentais no plantel de Sérgio Conceição.





Otávio finaliza os exames médicos esta terça-feira e deverá ser apresentado no Al Nassr brevemente.

Neste negócio o FC Porto vai receber 60 milhões, 20 de imediato e o restante em duas parcelas.

O ex-jogador dos azuis e brancos vai ganhar no primeiro anos 13 milhões de euros líquidos, no seguinte 14 milhões e no último 15.

