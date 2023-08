Rei de Espanha indica Feijóo para candidato a primeiro-ministro

Decisão do Rei Felipe VI foi comunicada publicamente pela presidente do parlamento espanhol, Francina Armengo.





O rei de Espanha indicou, esta terça-feira, como candidato a primeiro-ministro o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, na sequência das eleições legislativas de 23 julho,

Recorde-se que Felipe VI tomou a decisão na segunda-feira, depois de uma ronda de audiências, na segunda-feira e hoje, com os partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições de 23 de julho.

O Partido Popular (PP, direita) foi o mais votado nas eleições e Feijóo já tinha dito hoje que, por causa disso, era candidato a primeiro-ministro, apesar de não ter os apoios parlamentares que lhe garantam a

A decisão do Rei Felipe VI foi comunicada publicamente pela presidente do parlamento espanhol, Francina Armengol, que acrescentou que vai agora contactar com Feijóo para ver com o líder do PP qual a data mais oportuna para agendar o debate e a votação de investidura.

