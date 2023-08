Todos, todos, todos, fora da Igreja

Por João Cerqueira

Para quem se interessa pelos mistérios da religião cristã, recomendo o livro Los Cristianismos derrotados de Antonio Piñero Sáenz publicado pela Edaf Editorial. Recuando às origens, o autor mostra como os primeiros seguidores de Jesus se digladiaram pela interpretação teológica desta nova religião. Jesus era apenas um homem? Era o filho de Deus, logo também era Deus? Era as duas coisas ao mesmo tempo? E andaram nisto durante séculos, com diversas escolas e seitas que ora discutiam, ora desatavam à bofetada, até o imperador Constantino se fartar do pagode. Por isso, no Concílio de Niceia em 325, avisou os bispos de que se não queriam tornar-se mártires, era melhor chegarem a um acordo quanto aos princípios do Cristianismo.

Cerca de duzentos anos antes, um homem chamado Marcião tinha agitado ainda mais as águas turvas da interpretação do Cristianismo ao defender que o Antigo e o Novo Testamento eram texto incompatíveis, com deuses diferentes - uma conclusão que no presente faz sentido para muita gente. Logo, os judeus ficavam com o Antigo Testamento e os cristão com o Novo. Marcião até conseguiu ir a Roma apresentar a sua tese ao Papa, mas não o convenceu a rasgar a Bíblia a meio.

Infelizmente, nem Marcião nem Constantino defenderam a inclusão das mulheres na religião cristã. Atualmente, nas Igrejas anglicana, protestante e evangélica, as mulheres são ordenadas padres e bispos, mas na Igreja católica ainda não passam de freiras ou senhoras que fazem peditórios. E também lhes está vedado o direito de amar um padre - e vice-versa, os padres amarem uma mulher. Esta exclusão das mulheres tem originado cada vez mais protestos entre os católicos (as) que consideram não haver nenhum fundamento teológico para tal privação de direitos. Mais, consideram ser incompatível com a Democracia e os Direitos Humanos.

Sim, poderá não haver esse fundamento, mas há outros, quiçá mais importantes, que assentam exatamente nos referidos Direitos Humanos ou Direitos da Mulher.

Sendo as missas católicas uma das coisas mais chatas que a humanidade inventou, com momentos de puro terror quando algum sacerdote se lembra de recordar aos fiéis a ameaça do inferno, não me parece justo obrigar as mulheres a desempenhar esse papel enfadonho. Uma dona de casa a remendar peúgas e a descascar batatas teria decerto um dia mais emocionante.

Pior ainda seria as mulheres casarem com um padre, partilhando o lar e leito com ele. Tendo em conta que há uma tradição milenar na Igreja de associar o sexo ao pecado, o que sucederia antes de desempenharem os seus deveres conjugais na cama? Iriam os seus maridos obrigá-las a rezar, antes ou depois do ato? E o que poderiam fazer? E o que lhes seria interdito? Sexo apenas para procriar? Poderiam guiar-se pelas descrições carnais do Cântico dos Cânticos do Antigo Testamento? Ou arriscar aquelas poucas vergonhas indianas? Uma coisa é certa, depressa estas mulheres prefeririam o prazer da costura e da culinária - arriscando apenas o caril.

Numa altura em que se luta tanto pelos direitos das mulheres - no mundo ocidental, branco e patriarcal -, submeter as mulheres a tais tormentos seria um retrocesso civilizacional. É por isso que a Opus Dei e outros setores ultraconservadores da Igreja que excluem as mulheres, os homossexuais, as lésbicas, os não-binários, enfim tudo o que se desvie do sexo no casamento na posição de missionário com ejaculação precoce se possível, longe de serem retrógrados que afastam os jovens e as pessoas normais da Igreja, longe de serem a negação dos ensinamentos de Jesus, longe de andarem sempre com pedras no bolso para atirar ao próximo, são, na verdade, progressistas e defensores das minorias sexuais.

Assim, o Imperador Constantino e Marcião não foram homens insensíveis aos direitos das mulheres na Igreja. Foram, por nunca terem falado nelas, visionários. Cabe agora à Opus Dei e seus aliados prosseguir essa visão progressista de exclusão das mulheres da Igreja e de impedir os padres de se casarem para justamente protegerem as descendentes de Eva dos horrores que as esperavam se fossem admitidas nesse mundo de homens sisudos que só conhecem o amor metafísico, a ternura dos cilícios e a leitura enviesada dos Evangelhos.

Por isso, mulheres, divorciados, minorias sexuais e fãs do Harry Potter, não se indignem com os setores católicos ultramontanos que vos fecham a porta e vos querem, todos, todos, todas, fora da Igreja. É para vos proteger da sua companhia. Ou seja, de tantos mafarricos que infernizam a Terra.

