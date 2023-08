Cuca Roseta: 'A Igreja e a Natureza são templos para mim'

1. Se pudesse escolher, quais seriam as suas férias de sonho e com quem?

Com a minha família, numa qualquer ilha deserta e de preferência para os lados de África ou Ásia.

2. Chega-lhe uma semana de férias, 15 dias ou não prescinde um mês seguido?

Era bom, mas já não faço férias mais que 8 dias há muitos anos. O verão é para trabalhar, as férias costumam ser no inverno, num outro país mas ainda não por tanto tempo. Quiçá um dia.

3. Qual foi a maior loucura que cometeu numas férias?

Não faço a mínima ideia, não considero nada louco que tenha feito, mas talvez a minha definição de loucura não seja a mesma. Loucuras… Fiz muitos sacrifícios pelos meus filhos para poder trabalhar e estar com eles o máximo possível.

4. Qual o seu maior vício em férias?

Yoga e praia até tarde.

5. Lembra-se das melhores férias que teve? Algum pormenor a marcou?

Adorámos as Maldivas, é realmente muito especial, mas é muito difícil de escolher! Adorei Goa, mas Goa é uma das minhas cidades preferidas do mundo. Formentera é sempre muito especial, mas a Foz do Arelho, Vale Figueiras, Vila Nova ou o Algarve também me trazem memórias espetaculares.

6. Qual foi a pior experiência?

Acho que nunca tive uma má experiência de férias. Das duas uma: ou tenho sorte, ou sei agradecer aquilo que há como há. Não preciso de muito… Deem-me praia e natureza que eu sou feliz.

7. Em férias desliga-se da atualidade nacional e internacional?

Nas férias tenho mesmo de me desligar de tudo, mas faço-o todas as manhãs quando pratico yoga e meditação. Não utilizo só as férias para me desligar, preciso bastante e dou como prioridade desligar, senão é impossível aguentar o stress e a energia robótica.

8. Em caso negativo, ‘atualiza-se’ como? Lendo jornais? Televisão? Rádio? Sites? Redes sociais?

Gosto muito de ler, leio muito, utilizo bastante os jornais através das redes, aplicações e sites. Rádio e televisão pouco ou nada.

9. Se é fã da Netflix e da HBO como resistirá às suas séries preferidas?

Não vejo muitas séries, não porque não gosto, mas porque não tenho muito tempo e o pouco tempo que tenho prefiro estar no piano, na bateria ou a ler.

10. Vai conseguir desligar-se das redes sociais? Pensa mandar fotos por WhatsApp aos amigos?

Não me desligo muito das redes sociais mesmo de férias. Elas fazem parte do meu trabalho como artista.

11. Que livros pensa conseguir ler em férias?

Tenho agora 5 comigo. Trouxe Bhagavad Gita, que quero ler de novo, Lao Tse, Tao Te King. Acabei de ler O Poder do Agora, comecei agora O Novo Mundo, ambos de Eckhart Tolle, O Santo, o Surfista e a Executiva de Robin Sharma e O Cavaleiro da Armadura Enferrujada de Robert Fisher.

12. Pensa ir a museus ou a exposições durante as férias?

Não. Férias para mim é ir para a natureza.

13. Quais seriam os filmes da sua vida que levaria para férias se os pudesse rever?

Sissi, a imperatriz com Romy Schneider, My Fair Lady, Avatar e filmes da Disney, como Mulan, Rei Leão, Bela e Monstro e Cinderella.

14. Toma comprimidos para dormir?

Não. Chá de camomila e meditação é uma bomba para mim.

15. Qual é o seu maior medo?

Tenho muitos, na verdade, tem a minha mente. Vou tentando manter os macaquinhos da mente tranquilos, quando consigo não tenho medo nenhum. Os medos são apenas ficção.

16. Se tivesse mesmo que escolher preferia amor sem sexo ou sexo sem amor?

Amor sem sexo, raro e do mais bonito que há na vida.

17. O que acha de amores de verão? Já viveu a experiência?

Claro, quando era nova tive muitos amores de verão, mas nunca os enterrei na areia, acabaram todos por se tornarem meus namorados pelos menos dois anos.

18. O verão puxa mais ao sexo?

Depende… Talvez para quem esteja solteiro, as noites quentes, as festas e acima de tudo a disponibilidade em tempo de férias possam puxar mais ao flirt. Mas o sexo para quem esta casado é igual no verão e no inverno, a lareira e o vinho também puxa ao namoro.

19. Praia, campo ou cidade?

Praia e campo, cidade só por trabalho.

20. Quais as suas praias e restaurantes preferidos?

Restaurantes do Olivier, gosto de todos, são muito bons. Hotel Farol Design um dos meus favoritos.

21. Quais os petiscos imprescindíveis no verão? Cerveja, vinho ou champanhe?

Champanhe, a minha bebida preferida, e o marisco.

22. As férias são a melhor oportunidade para cometer excessos alcoólicos ou prefere ficar sempre sóbrio?

Hoje em dia não bebo muito e a tendência é qualquer dia não beber, mas gosto de champanhe. A bebida e o yoga não andam muito de mãos dadas.

23. Com quem não se quer cruzar de todo?

Com pessoas cuja energia é densa e pesada. Não é propriamente não querer cruzar, mas idealmente preferia, daria sempre menos trabalho.

24. Prefere ter os amigos por perto nas férias ou bem longe?

Perto, claro! Férias podem ser com amigos ou com família, depende do mood.

25. Seria um pesadelo ou uma agradável surpresa cruzar-se nas férias com o major-general Agostinho Costa?

Não conheço pessoalmente, por isso, seria indiferente.

26. Se encontrasse André Ventura na praia o que faria?

Nada!

27. Se se cruzasse com George Clooney aceitava pôr-lhe creme protetor nas costas?

Não costumo por creme nas costas a desconhecidos, portanto, à partida não. A não ser que estivesse com algum problema e me pedisse ajuda por incapacidade… Mas ajuda poderia ser ao Clooney ou ao nadador salvador da praia.

28. Se se apaixonasse por um/a muçulmano aceitaria converter-se ao islamismo?

Não me parece.

29. Que jogos leva para as férias para jogar com a família ou amigos?

Dixit.

30. Quando foi a última vez que esteve numa igreja para rezar?

Há pouco… Adoro ir à igreja e ficar lá, naquele silêncio. Com as viagens imparáveis não tenho tido muito tempo, mas tenho conseguido estar em silêncio na natureza também. Ambos templos para mim…

Os comentários estão desactivados.