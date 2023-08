Pai de Bernardo Silva admite que regresso ao Benfica em 2026 é uma "possibilidade forte"

Bernardo Silva nunca escondeu o seu amor pelo Benfica e o pai do jogador disse, esta quinta-feira em entrevista à rádio Renascença, que existe uma “possibilidade forte” de regressar ao Benfica quando terminar o contrato com o Manchester City em 2026.

“Ano a ano e passo a passo vamos vendo quais são as oportunidades, não podemos tomar uma decisão a três anos com base numa hipótese que pode ou não acontecer. Obviamente que o Bernardo é um benfiquista e quer regressar ao Benfica. Se é daqui a três anos? Não me parece que a decisão de prolongar com o City por mais um ano esteja relacionada com a ida para o Benfica quando tiver 32 anos. Pode ser uma possibilidade, que é uma possibilidade forte de facto, mas não o colocaria como uma preparação para tal”, sublinhou Paulo.

Neste mercado a imprensa internacional avançou várias vezes que Bernardo Silva era um dos grandes alvos para reforçar o futebol saudita, mas acabou por não se concretizar.

“Houve de facto uma proposta e uma intenção de compra da Arábia Saudita que começou em junho. Houve também uma aproximação muito forte, com proposta e vontade por parte do PSG. E houve a continuidade do interesse do Barcelona, que ano após ano vem querendo o Bernardo no plantel. Como é obvio houve também a vontade de manter o Bernardo no City. As coisas foram estruturadas e a decisão foi tomada com os pés assentes na Terra”, garantiu o pai do médio.

Recorde-se que Bernardo é considerado uma peça imprescindível no plantel de Pep Guardiola.

