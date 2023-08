Dinamarca apresenta projeto de lei para proibir profanação do Corão

Foi apresentado na Dinamarca, esta sexta-feira, um projeto de lei que proíbe a profanação de cópias do Corão, nomeadamente, a queima do livro sagrado do islamismo.

Esta decisão foi tomada depois de ações em solo dinamarquês que desencadearam protestos em vários países muçulmanos.

Este projeto de lei tem como objetivo proibir "o tratamento inadequado de objetos de significado religioso importante para uma comunidade religiosa", informou o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, durante uma conferência de imprensa, clarificando ainda que a medida tem como objetivo evitar que estes itens sejam queimados ou pisados em locais públicos.

"O ato de desdém e hostil" de queimar uma cópia do Corão "prejudica a Dinamarca e os interesses dinamarqueses", justificou o ministro, acrescentando que "não podemos continuar sentados de braços cruzados enquanto alguns indivíduos fazem tudo o que podem para provocar reações violentas".

Uma disposição legal também se aplicará à profanação de outros livros sagrados, Bíblia e Torá, ou de símbolos religiosos como o crucifixo.

Os infratores serão passíveis de uma multa e de uma pena de prisão de dois anos.

Nos últimos meses, várias cópias do Corão já foram profanadas durante protestos na Dinamarca e em outros países, nomeadamente na Suécia e nos Países Baixos.

