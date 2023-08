Petrobras volta ao passado

Acionistas da Petrobras, que são mais de 700 mil pessoas físicas e seis mil empresas e fundos, estão preocupados com a orientação da empresa que é controlada pelo governo. Depois de diminuir o percentual dos lucros a ser dividido como dividendos e vender combustíveis abaixo do preço internacional, a empresa anuncia que pode fazer acordo com as finanças em ação que corre na Justiça, pagando cerca de seis mil milhões de euros. Seria para ajudar o governo a fechar as contas. Assim, a empresa, que estava recuperada, volta a investir em refinarias e interrompeu a venda de algumas unidades. E pode ainda permanecer na área petroquímica, se não vender as ações que possui na Braskem, que está sendo negociada pelo Grupo Odebrecht.

BRASIL MARCHA PARA ‘NEM NEM’

O Brasil continua dividido entre Lula e Bolsonaro, mas cresce a cada dia o número dos que não querem nem um nem outro. Lula governa ainda de um palanque, distribui recursos que o país não tem, logo vai subir impostos e alimentar a inflação. Bolsonaro revela sua mediocridade em trapalhadas com joias, atestados falsos de vacinação, conversas em Palácio com marginais - hackers - e é alvo de tenaz campanha. Eleições municipais ano que vem devem revelar a força da terceira via.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o nome em alta, fazendo bom governo e tomando boas atitudes. Vai precisar do apoio de Bolsonaro, mas não pode ficar muito próximo para não sofrer a rejeição do outro. Um desafio político.

Lula está entre capitular e dividir o governo com todos os partidos, pois os conservadores são ampla maioria, ou enfrentar estas resistências e conduzir o país para uma crise institucional.

O destino de Bolsonaro parece ser pedir asilo a um país ou acabar preso em um dos inúmeros processos a que responde.

Este é o Brasil que ignora a economia, as dificuldades da população, para uma elite fazer política.

VARIEDADES

• Lula da Silva em semana reveladora. Discurso em Durban lamentando ausência de Putin na reunião dos BRICS, insistindo na troca do dólar nas transações entre os países membros e posição dúbia em relação à invasão da Ucrânia. Defesa da entrada da Venezuela e Argentina. Depois périplo por Angola e reunião dos países da CPLP. Declarações voltadas para a mídia e o público de esquerda.

• Paul McCartney estará no Brasil em dezembro, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Curitiba, com ingressos esgotados. No Rio, a apresentação vai ser no Maracanã.

• As propriedades rurais do espólio do ex-presidente Jango Goulart serão vendidas em leilão, com preço estimado em 40 milhões de euros.

• O Banco Central projeta coibir vendas parceladas nos cartões de crédito, onde os juros andam por volta de 15% ao mês e a inadimplência é grande. Apenas parcelamentos sem juros, como fazem as empresas aéreas.

• A Virgin Atlantic vai começar voos diários entre Londres e São Paulo.

• São mais de 120 mil os templos evangélicos no Brasil. Nos últimos três anos, quase 20 mil foram criados com diferentes denominações.

• A bolsa brasileira continua caindo com as incertezas quanto à economia.

• O fantástico hotel Rosewood, em São Paulo, pertence ao grupo francês do Crillon, de Paris, e Carlyle, de Nova York. São três restaurantes com lotação plena ao almoço e ao jantar.

Rio de Janeiro, agosto de 2023

Os comentários estão desactivados.