Sigam o Carneiro

Não se devem deitar foguetes antes da festa, mas também não se deve ignorar o que merece ser elogiado.

Porque estes dias de calor extremo, com ventos fortes à mistura, faziam temer o pior.

E os exemplos que nos vão chegando um pouco de todo o mundo são aterradores, chocantes, revoltantes. Do país vizinho, com as chamas descontroladas em Tenerife, ao Havai, onde o cenário de destruição e horror é inacreditável. Não, nem a ira da natureza justifica tamanha tragédia. E se o número de vítimas já vai muito para lá do concebível, tudo aponta para que o rescaldo final seja muito mais gravoso. Dramático. Sim, dantesco.

Nem se imagina o pânico daquela pobre gente rodeada por fogo e pelo mar.

Vêm-nos forçosamente à cabeça (e ao coração) as imagens da fatídica EN 236 de nossa triste memória e os incêndios assassinos de Pedrógão Grande em junho de 2017 e os de outubro seguinte. Era o 11.º mais mortífero da história; depois de Maui, passou a 12.º.

Parece que, finalmente, aprendemos a lição. Esperemos mesmo que sim. O preço foi demasiado alto.

Se tudo continuar como até aqui, as coisas melhoraram.

As coisas: a cadeia de comando e a organização da Proteção Civil, os bombeiros e as forças de segurança, as forças de prevenção, o planeamento e a vigilância, a prontidão da resposta e a rapidez do ataque aos fogos sem poupar nos meios.

Fizesse-se na reflorestação, na prevenção, no cadastro e na limpeza dos terrenos as reformas a que assistimos em matéria de combate e poderíamos estar bem mais descansados.

Mas nesses capítulos - apesar das promessas dos Governos e de António Costa em particular e da atenção e vigilância também prometidas pelo Presidente Marcelo - continua quase tudo por fazer.

O ministro da Administração Interna é, de facto, uma exceção num Governo de deixa andar. E merece justo reconhecimento.

Depois de uma longa lista de ministros da pasta terem fracassado e sido crucificados por incompetência ou incapacidade para fazerem o que tinha de ser feito, José Luís Carneiro está a conseguir resultados.

É verdade que os lóbis e interesses em causa são muitos. Na ordem da grandeza do dinheiro em jogo, muitos milhões e mais milhões.

E podemos ficar agarrados à denúncia desses lóbis de forma inconsequente - fala-se, fala-se, fala-se mas depois nada acontece (veja-se o exemplo ainda tão recente de Tiago Oliveira, que tão depressa pos a boca no trombone como enfiou a viola no saco) - ou ir atacando o que tem de ser extinto, a começar sempre pelos fogos.

Roma e Pavia não se fizeram num dia.

Aos poucos, com a cadeia de comando bem resolvida, com meios humanos mais profissionalizados, bem equipados e apoiados por meios adequados e suficientes, vai-se abrindo caminho para um efetivo combate a esses lóbis e interesses paralelos.

Com efeito, a primeira condição para que também esse combate possa ter sucesso é estar salvaguardado o interesse público, a começar pela vida e segurança das pessoas e do património.

Porque esses lóbis e interesses ilegítimos alimentam-se da desgraça alheia.

Discreto, José Luís Carneiro vai sendo eficaz.

Pena que o seu exemplo não seja seguido pelos seus camaradas neste Governo do PS. Antes fosse.

