Testes genéticos confirmam morte de Prigozhin

O Comité de Investigação da Rússia anunciou, este domingo, que os resultados dos testes genéticos confirmam a morte do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

"Como parte da investigação da queda do avião na região de Tver, os exames genéticos moleculares foram concluídos", afirmou o comité, em comunicado, que não menciona as causas da queda do avião.

Recorde-se morreram outras nove pessoas no acidente, entre as quais três tripulantes e Dmitry Utkin, um dos fundadores do grupo Wagner e ex-oficial das forças especiais russas, e outros membros da cúpula da empresa militar, a norte de Moscovo.

