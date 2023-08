Militar da GNR morre em serviço num acidente de viação

"As nossas sentidas condolências e apoio à família e amigos do nosso militar, do Destacamento de Territorial de Loulé, que faleceu na noite de ontem, vítima de um trágico acidente de viação, no cumprimento da missão, zelando pela segurança dos cidadãos", diz a GNR, numa nota.





Morreu na noite de sábado um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Destacamento de Territorial de Loulé. Nuno Policarpo, de 47 anos, faleceu num acidente de viação.

"As nossas sentidas condolências e apoio à família e amigos do nosso militar, do Destacamento de Territorial de Loulé, que faleceu na noite de ontem, vítima de um trágico acidente de viação, no cumprimento da missão, zelando pela segurança dos cidadãos", diz a GNR, numa nota.

Numa nota da Presidência da República informa que foi "com grande pesar" que Marcelo tomou conhecimento do falecimento em serviço do Militar da Guarda Nacional Republicana, Cabo Nuno Policarpo".

"O Presidente telefonou de São Tomé e Príncipe à viúva, a quem transmitiu as mais sentidas condolências a toda a família, assim como à Guarda Nacional Republicana, pela perda irreparável de uma vida no estrito cumprimento da sua missão", refere ainda a nota.

Os comentários estão desactivados.