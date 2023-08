Taylot Swift apoia Selena Gomez na nova música

“Single Soon” foi lançado no dia 25 de agosto. A faixa começa com uma mensagem de voz da irmã de Selena, Gracie Teefey .





Taylor Swift mostrou mais uma vez que é uma das maiores fãs de Selena Gomez. A cantora de “Blank Space” manifestou o seu apoio à sua melhor amiga de longa data durante o lançamento da sua nova música “Single Soon”.

“Quando a tua melhor amiga é a melhor”, escreveu Taylor, no videoclipe do single.

A estrela pop, que no início deste ano terminou a relação com o ator Joe Alwyn, após seis anos e, meses depois, encerrou um romance turbulento com o cantor Matty Healy da banda 1975, acrescentou: “Estarei a dançar isto para sempre, acho”.

Selena partilhou a publicação de Taylor nas suas histórias do Instagram.

A cantora também agradeceu recentemente aos fãs pelo apoio no lançamento da música. “Obrigado pessoal por todo carinho no Single Soon!!!”, sublinhando que "é um hino divertido sobre estarmos confortáveis na nossa própria pele e amar a nossa própria companhia... e também é muito divertido dançar!"

