Reunião entre Feijóo e Sánchez vai acontecer esta quarta-feira

O líder do Partido Popular espanhol, Alberto Feijóo, e o primeiro-ministro de Espanha em funções, Pedro Sánchez, vão ter uma reunião, esta quarta-feira, no parlamento, em Madrid.

Este encontro vai acontecer um dia depois do líder do Partido Popular (PP) ter contactado Sánchez, de forma a solicitar uma reunião no quadro da ronda de contactos promovida por Feijóo no sentido de alcançar apoios para a eventual investidura como chefe do Governo de Espanha.

Fontes do PP dizem que no primeiro contacto, Feijóo sugeriu a Sánchez uma "conversa telefónica" sobre o assunto.

Segundo fontes socialistas, Sánchez concordou com o contacto e propôs três datas, incluindo terça-feira, quarta-feira ou quinta-feira, deixando a marcação definitiva a cargo dos chefes de gabinete dos dois partidos.

Segundo o PP, esta reunião é própria da "normalidade democrática" e vai "marcar a agenda posterior às eleições do passado dia 23 de julho" assim como a "atualidade" que antecede o debate da (eventual) tomada de posse marcado para o dia 26 de setembro.

