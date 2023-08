Autoeuropa suspende produção por falta de peças de fornecedor esloveno

O fornecedor esloveno foi "severamente afetado pelas cheias que aconteceram no início de agosto".





A Autoeuropa, em Palmela, anunciou, que vai suspender a produção a partir da primeira quinzena de setembro, por falta de peças provenientes de um fornecedor da Eslovénia, que foi severamente afetado pelas cheias de agosto no país.

"Na origem do problema está a falta de peças produzidas por um fornecedor na Eslovénia e que são essenciais à construção de motores", justifica a empresa do grupo Volkswagen em comunicado enviado aos trabalhadores, adiantando que o fornecedor esloveno foi "severamente afetado pelas cheias que aconteceram no início de agosto".

No comunicado enviado, a que a agência Lusa teve acesso, a fábrica de automóveis de Palmela, não adianta qualquer data previsível para o reinício da produção.

