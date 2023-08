Acidente entre dois carros provoca um morto e um ferido grave em Viseu

Uma colisão entre dois veículos ligeiros no IP5 em Pascoal, Viseu, provocou um morto e um ferido grave, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

“Quando chegámos ao local deparámo-nos com uma colisão frontal. Foi um acidente com grande violência e do qual resulta um ferido grave, do masculino e com 45 anos, e lamentamos a morte de um indivíduo de 32 anos”, explicou Rui Nogueira.

Acrescentando que a colisão envolveu “dois veículos e cada um deles tinha um único ocupante”.

Rui Nogueira referiu que a colisão aconteceu “junto ao antigo parque de descanso de Pascoal”, freguesia de Abraveses, Viseu, e que o IP5 “esteve cortado desde a hora do acidente”, cujo alerta foi dado às 8h20.

Segundo o relações-públicas da GNR, a via “esteve cortada no sentido Aveiro - Viseu e condicionada no sentido contrário e, por volta das 11h, já era possível circular nos dois sentidos”.

No local estiveram 20 operacionais com 10 veículos dos Bombeiros Sapadores de Viseu, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Infraestruturas de Portugal (IP).

