MNE do Reino Unido vai visitar Pequim pela primeira vez em cinco anos

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, vai fazer uma viagem a Pequim, esta quarta-feira, de forma a efetuar conversações de alto nível com o Governo chinês, as primeiras em cinco anos.

Segundo o Executivo britânico, entre os tópicos que serão alvos de discussão estão a segurança cibernética, a segurança internacional e os direitos humanos, bem como a cooperação em problemas globais como as alterações climáticas.

Cleverly, que tem defendido um aprofundamento do diálogo com Pequim devido à importância da China em questões ambientais ou geopolíticas, terá reuniões bilaterais com o homólogo, Wang Yi, e com o Vice-Presidente, Han Zheng.

O britânico tem como objetivo sensibilizar os dirigentes chineses para pressionarem a Rússia a pôr fim à invasão da Ucrânia, dissiparem as tensões no Mar da China Oriental e acabarem com ações maliciosas no ciberespaço.

O político pretende ainda abordar questões como a violação de direitos humanos em Xinjiang e no Tibete, a erosão da autonomia, direitos e das liberdades em Hong Kong devido à Lei de Segurança Nacional e as sanções impostas aos deputados britânicos.

"É importante gerirmos as nossas relações com a China numa série de questões", defendeu Cleverly, reforçando que "nenhum problema global significativo, das alterações climáticas à prevenção de pandemias, da instabilidade económica à proliferação nuclear, pode ser resolvido sem a China".

