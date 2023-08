O vento deitou abaixo um painel cénico do palco principal do festival MEO Kalorama, em Lisboa, que vai decorrer nos próximos dias, entre 31 de agosto e 2 de setembro, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Fonte do festival disse ao Jornal de Notícias que o painel estava a ser reforçado devido aos ventos fortes, e que acabou por cair para trás, tendo, entretanto, já sido reposto.

O incidente não causou feridos nem grandes estragos.

Os comentários estão desactivados.