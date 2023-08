Dois jovens detidos por participarem numa rixa em Vila Nova de Gaia

Durante as diligências foi possível identificar e deter os suspeitos e, ainda, apreender uma arma branca.





O Comando Territorial do Porto, deteve no domingo, dois homens de 19 e 22 anos, por participação em rixa, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Na sequência de uma denúncia de uma rixa que estaria a decorrer na freguesia de Arcozelo, envolvendo diversos suspeitos que estariam na posse de armas brancas e pedras, os militares da GNR deslocaram-se ao local.

Durante as diligências foi possível identificar e deter os suspeitos e, ainda, apreender uma arma branca.

Os detidos foram presentes. na segunda-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhes foi aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.

Os comentários estão desactivados.