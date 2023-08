GNR faz ação de sensibilização para motociclistas em Elvas

O Comando Territorial de Portalegre, através do Destacamento Territorial de Elvas e do Destacamento de Trânsito de Portalegre, no sábado, realizou uma ação de sensibilização para a condução de motociclos, com a colaboração de formadores do Automóvel Club de Portugal (ACP), no Quartel do Destacamento Territorial de Elvas.

A ação centralizou-se nas preocupações com a segurança rodoviária, em particular os comportamentos dos motociclistas da rede rodoviária.

Foram abordados temas como a condução defensiva, sinistralidade rodoviária, equipamento e esclarecimento de dúvidas.

Os 33 motociclistas aprenderam uma componente teórica e prática, o que permitiu a atualização de conhecimentos sobre legislação rodoviária e desenvolvimento de competências no âmbito da condução defensiva.

A redução da sinistralidade rodoviária é uma prioridade estratégica para a Guarda Nacional Republicana.

