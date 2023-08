Aeroporto russo terá sido alvo de ataque com drones

Esta notícia chegou na mesma altura em que as agências de notícias estatal anunciaram a destruição de quatro aviões de carga pesada.





Um aeroporto russo, em Pskov, no noroeste do país, foi alvo de um ataque com 'drones', informou esta terça-feira à noite o governador regional.

Esta notícia chegou na mesma altura em que as agências de notícias estatal anunciaram a destruição de quatro aviões de carga pesada.

"O Ministério da Defesa está a repelir um ataque de 'drones' no aeroporto de Pskov", afirmou Verdenikov, através do Telegram.

"De acordo com as informações iniciais, não há vítimas. A extensão da destruição está a ser esclarecida", acrescentou..

A TASS, que citou os serviços de socorro, referiu ainda que quatro aviões de carga pesada Il-76 foram danificados.

