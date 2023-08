Detido homem suspeito de violar várias mulheres em Guimarães

A Polícia Judiciária, deteve um homem de 33 anos, residente em Guimarães, suspeito da eventual prática de um crime de ameaças e de um crime de violação.

Os factos aconteceram na madrugada do passado dia 22 deste mês, no centro da cidade de Guimarães, e visaram um casal de namorados, com 21 e 22.

O suspeito, “após efetuar várias passagens de carro pela zona, acabaria por apear-se e abordar os jovens, que interpelou de forma provocatória. De seguida, empunhando uma faca, ameaçou diretamente o elemento masculino, levando a que este se afastasse do local”, explicou a PJ em comunicado.

Desta forma, a jovem e o suspeito acabaram por ficar fora do ângulo de visão do namorado, “altura em que o suspeito a manietou, ameaçando-a com a faca e encaminhando-a para uma artéria adjacente, onde, num local mais escondido, acabou por, com recurso à força e agressão física, praticar contactos e atos sexuais de relevo com ela”, acrescentaram as autoridades.

A Judiciária desencadeou uma investigação que permitiu identificar o suspeito, que foi “ontem abordado e alvo de diligências que permitiram recolher elementos de prova” e que acabaram na sua detenção.

No decorrer destas diligências foi ainda possível recolher outras provas que permitiram associar este homem “a uma série de casos semelhantes que vinham ocorrendo em vários locais da zona de Guimarães”.

O suspeito tem já antecedentes criminais pela prática de crimes de natureza violenta e vai ser presente à autoridade judiciária, para aplicação das medidas de coação.

