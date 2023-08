Transformar a saúde: qual o papel da Sociedade Civil?

Por Andrea Lima, Fundadora e Diretora-Executiva do Fórum Saúde XXI

Vivemos numa época de mudanças e desafios constantes, onde a saúde da população é uma prioridade inquestionável. No entanto, não podemos esperar que sejam apenas o Governo e as instituições de saúde a resolver todos os problemas. É hora de reconhecermos a importância da sociedade civil como um agente ativo na melhoria do nosso sistema de saúde. Devemos compreender que somos peças fundamentais nesse complexo quebra-cabeças, capazes de moldar um sistema mais eficiente, inclusivo e acessível. Neste contexto, surge o Global Health Forum como um farol de esperança, convocando-nos à ação.

A sociedade civil, composta por cidadãos empenhados, organizações não-governamentais, grupos comunitários e ativistas, desempenha um papel essencial na identificação de problemas e no desenvolvimento de soluções sustentáveis. Não podemos ser meros espectadores dos desafios que afetam o nosso sistema de saúde. Pelo contrário, é nosso dever erguer a voz, discutir abertamente as questões em debate e propor ideias inovadoras que promovam uma mudança real.

O Global Health Forum traz esse apelo à ação. Ao unir oradores com perspetivas multidisciplinares e integradas, cria um espaço propício para o diálogo e para a colaboração. É um local onde o pensamento crítico se alia à visão otimista e onde a diversidade de experiências contribui para o desenvolvimento de estratégias abrangentes para o futuro da saúde.

Neste contexto, é crucial reconhecer que cada indivíduo tem um papel a desempenhar. Seja como um profissional de saúde que vivencia os desafios diários, seja como um cientista que procura novas terapias ou como um cidadão comum que sente as consequências do sistema atual, cada perspetiva é valiosa. Temos o dever de ser parte da solução, não do problema. Através do empenho ativo, podemos exigir políticas mais eficazes, uma melhor distribuição de recursos e maior transparência nas decisões relacionadas com a saúde.

A visão de assegurar "Saúde para Todos" é um objetivo nobre, mas exige esforços conjuntos. Não queremos que o evento que agora nasce seja algo isolado ou passageiro, mas um ponto de partida para uma revolução na forma como a sociedade civil contribui para a saúde pública em Portugal. É um convite para nos unirmos num movimento transformador.

É urgente que cada cidadão seja, também ele, um catalisador da transformação, agente de influência e defensor de uma saúde mais justa e acessível. A sociedade civil é a força motriz que pode moldar um sistema de saúde que verdadeiramente satisfaça as necessidades de todos. O Global Health Forum é o ponto de partida, mas o verdadeiro impacto dependerá da nossa contínua dedicação e ação incansável.

