Marcelo visita Canadá em setembro para celebrar 70 anos da chegada dos primeiros portugueses

Marcelo Rebelo de Sousa estará em Montreal e Toronto e terá encontros com representantes da comunidade portuguesa.





Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar o Canadá entre 13 e 17 de setembro, para assinalar os 70 anos da chegada dos primeiros portugueses àquele país.

No ano passado, Portugal e o Canadá celebraram 70 anos de relações diplomáticas. Este ano assinalam-se sete décadas sobre a chegada dos primeiros imigrantes portugueses oficialmente registados, em 1953.

Marcelo Rebelo de Sousa estará em Montreal e Toronto e terá encontros com representantes da comunidade portuguesa, confirmou à Lusa o Palácio de Belém.

De acordo com dados do Observatório da Emigração, residiam em 2021 cerca de 134 mil cidadãos nascidos em Portugal. O número de lusodescendentes é muito superior, sendo estimado em cerca de 400 mil pessoas, segundo dados do recenseamento de 2021.

Os comentários estão desactivados.