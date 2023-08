'Não alinho na estética moderna do político engomadinho e esterilizado de todos os vícios'

Se pudesse escolher, quais seriam as suas férias de sonho e com quem?

Tenho vários planos de férias de sonho, atualmente gostava muito de fazer uma longa viagem pelos EUA. Ainda não surgiu a oportunidade, mas ando a pensar no tema. Com quem, ou a dois ou com o meu grupo de amigos mais chegados.

Chega-lhe uma semana de férias, 15 dias ou não prescinde um mês seguido?

Uma semana é pouco, duas é um bom intermédio, sendo que o ideal para conseguir descansar mais são 3 semanas. Mas atualmente na vida política, a qualquer momento podemos ter de as interromper.

Qual foi a maior loucura que cometeu numas férias?

Talvez as duas maiores foram descer a costa alentejana a pé e ir no meu pequeno e pouco veloz KIA Picanto, o meu primeiro carro, até ao sul de França.

Qual o seu maior vício em férias?

Ficar na praia até quase à hora de jantar e a seguir ter uma boa jantarada com um grupo de amigos.

Lembra-se das melhores férias que teve? Algum pormenor o marcou?

Ir à África do Sul, mais concretamente à Cidade do Cabo. Foi no verão sul-africano e tive a oportunidade de sair da piscina e ir direto para o jantar de Natal.

Qual foi a pior experiência?

Ficar doente a meio da tal descida à pé da costa alentejana com um calor abrasador.

Em férias desliga-se da atualidade nacional e internacional?

Não, nunca me desligo, gosto de ver e ler notícias.

Em caso negativo, ‘atualiza-se’ como? Lendo Jornais? Televisão? Rádio? Sites? Redes sociais?

Com todos este meios, hoje muito através das aplicações dos jornais no telefone.

Se é fã da Netflix e da HBO como resistirá às suas séries preferidas?

Dá sempre para aceder às aplicações no telefone, mas também sabe bem deixar algumas séries para o pós-férias. O mundo não acaba em agosto.

Vai conseguir desligar-se das redes sociais? Pensa mandar fotos por WhatsApp aos amigos?

Não me desligo totalmente, mas tenho conseguido baixar bastante a média horária de uso do telefone. E sim, envio fotografias pelo WhatsApp, nomeadamente de sítios bonitos e de boas comidas.

Que livros pensa conseguir ler em férias?

Já acabei dois, A Corja de Camilo Castelo Branco e Como Perder uma Eleição de Luís Paixão Martins. Agora estou numa empreitada longa, que espero terminar antes do regresso ao Parlamento, a ler a História de Israel do grande historiador inglês, Martin Gilbert.

Pensa ir a museus ou a exposições durante as férias?

Já tive a oportunidade de ir, gosto sempre de um misto de praia e recreação mais cultural, embora com maior predominância de praia.

Quais seriam os filmes da sua vida que levaria para férias se os pudesse rever?

Este verão tenho-me lembrado bastante de dois que adoro e que vejo as vezes que forem precisas: Os Condenados de Shawshank e 12 Angry Men.

Toma comprimidos para dormir?

Nunca tomei e, felizmente, não preciso de comprimidos para dormir.

Qual é o seu maior medo?

Perder a minha autonomia financeira e sentir-me refém da política. No dia que isso acontecer vou-me embora.

Se tivesse mesmo que escolher preferia amor sem sexo ou sexo sem amor?

Há coisas que não se dizem numa página de jornal, mas no geral, acredito que o amor vence sempre no final.

O que acha de amores de verão? Já viveu a experiência?

Espero que toda a gente tenha a possibilidade de viver pelo menos um na vida. Ou de começar uma paixão no verão.

O verão puxa mais ao sexo?

As estações do ano são importantes, mas não são o alfa e ómega que determinam tudo nas nossas vidas.

Praia, campo ou cidade?

Gosto de praia e do campo, mas nada se compara à energia da cidade. Gosto muito de viver e de ser eleito deputado pelo distrito de Lisboa, precisamente porque temos tudo isso: as praias da linha, de Mafra e de Sintra; o campo e o mundo rural no interior do distrito e ainda a grande metrópole do país.

Quais as suas praias e restaurantes preferidos?

Da Comporta para baixo estão as minhas praias favoritas fora de Lisboa. Não consigo nomear só uma, gosto de várias: Aberta Nova, Amado, Malhão, Monte Clérigo, Vale dos Homens, Odeceixe, os dois Carvalhal, Amália, mas conseguia dizer mais. Restaurante recomendo o Porto das Barcas em Vila Nova de Milfontes. Mais perto de casa, gosto muito do Guincho, e claro as praias de Oeiras que marcaram e marcam toda a minha vida, como a praia do Saisa ou a Torre.

Quais os petiscos imprescindíveis no verão? Cerveja, vinho ou champanhe?

No verão gosto muito de comer bom peixe assado. Este ano, opto também por umas boas lapas da Madeira para dar boa sorte ao Miguel Albuquerque. Não gosto de cerveja, pelo que escolho o vinho. A direita do champanhe é mais ali para o lado da IL.

As férias são a melhor oportunidade para cometer excessos alcoólicos ou prefere ficar sempre sóbrio?

Beber moderadamente, com cabeça e sem pegar no carro depois. Não alinho na estética moderna do político engomadinho e esterilizado de todos os vícios - esses são os primeiros de quem o eleitor deveria duvidar.

Com quem não se quer cruzar de todo?

Não me gostaria de cruzar com uma equipa médica de um qualquer hospital público. Por dois motivos: antes de mais, porque seria sinal que não teriam corrido bem as férias; depois porque os coitados já têm tanto para fazer com tão poucos meios.

Prefere ter os amigos por perto nas férias ou bem longe?

Bem perto e o máximo de tempo possível.

Seria um pesadelo ou uma agradável surpresa cruzar-se nas férias com o major-general Agostinho Costa?

Seria-me indiferente. Vivemos em democracia e todos temos direito à nossa opinião. Tem o meu respeito, como todos aqueles que serviram a pátria nas Forças Armadas.

Se encontrasse André Ventura na praia o que faria?

Cumprimentaria, tal como à Mariana Mortágua ou ao Rui Tavares. Gosto de ser educado.

Se se cruzasse com Georgina Rodriguez, companheira de Cristiano Ronaldo, ou com George Clooney aceitava pôr-lhes creme protetor nas costas?

Sim, a ambos, sem qualquer tipo de problema. A proteção solar é muito importante.

Se se apaixonasse por um/a muçulmano aceitaria converter-se ao islamismo?

Não me convertia e nunca que lhe pediria para se converter ao catolicismo.

Que jogos leva para as férias para jogar com a família ou amigos?

Tenho dois jogos preferidos: Risco e Catan. Já gostava antes de entrar na política e penso que a política devia ser muito mais do que um jogo de tabuleiro.

Quando foi a última vez que esteve numa igreja para rezar?

Este verão.

