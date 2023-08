Denúncias de cibercrime quase duplicaram o ano passado

O Ministério Público (MP) informa que as denúncias de cibercrime quase duplicaram em 2022.

De acordo com o relatório síntese da atividade do MP, publicado esta quarta-feira, foram tramitadas mais de duas mil denúncias ao longo do ano passado, das quais 359 encaminhadas para o MP, sobretudo para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

"No ano de 2022 manteve-se a tendência desenhada desde o início do procedimento, de aumento crescente, de ano para ano, das denúncias entradas e também daquelas que foram encaminhadas para abertura de inquérito. Esta tendência tem-se agravado nos últimos anos. Confirmando a realidade já observada em 2020 (544) e 2021 (1160), em 2022, as denúncias recebidas quase duplicaram em relação ao ano anterior (2124), o que corresponde a um aumento de 83,1%", lê-se no relatório.

