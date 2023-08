Mais de 70 vítimas mortais em incêndio em prédio em Joanesburgo

Até ao momento, não foi possível determinar a causa do incêndio.





O número de vítimas mortais no incêndio num prédio, no centro de Joanesburgo, subiu para 73, informaram as autoridades, esta quinta-feira.

"Os Serviços de Gestão de Emergências da cidade de Joanesburgo confirmam que o número de mortos subiu para 73. A missão de busca ainda está em curso", informou esta agência através do Twitter.

O porta-voz, Robert Mulaudzi, informou os meios de comunicação locais que entre os mortos estava "uma criança que poderá ter entre 1 e 2 anos de idade".

O balanço anterior dava conta de 52 mortos, acrescentando que "temos também 43 feridos ligeiros", alguns dos quais sofreram inalação de fumo e foram levados para hospitais para tratamento, revelou.

Até ao momento, não foi possível determinar a causa do incêndio, tendo a polícia local isolado o edifício.

