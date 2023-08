Governo assegura 2400 vagas para internato médico em 2024

Os médicos começam a formação geral em janeiro do próximo ano nos hospitais e centros de saúde de todo o país.





O Governo fixou o número máximo de 2.400 vagas para ingresso na formação geral do internato médico em 2024, o mesmo número do ano anterior, segundo um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

“O internato médico corresponde a um processo de formação médica, teórica e prática, compreendendo duas vertentes, a formação geral, que visa habilitar o médico ao exercício autónomo da medicina, e a formação especializada, que tem como objetivo habilitar o médico ao exercício da medicina ou ao exercício tecnicamente diferenciado numa determinada área de especialização, com a atribuição do correspondente grau de especialista”, lê-se no despacho.

O ingresso no internato médico faz-se através de procedimento concursal único, aberto pela Administração Central do Sistema de Saúde.

