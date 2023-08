Ex-cardeal norte-americano acusado não será julgado por sofrer de demência

O outrora influente cardeal enfrentou acusações de ter abusado de um adolescente numa receção de casamento no Wellesley College, em 1974, de que se declarou inocente.





Um juiz nos Estados Unidos decidiu que um ex-cardeal católico não tem condições para ser julgado, depois de a acusação e a defesa concordarem que o homem de 93 anos sofre de demência.

A acusação de abuso sexual de um adolescente em Massachusetts, há décadas, foi considerada improcedente.

O antigo arcebispo de Washington, Theodore McCarrick, foi destituído pelo Papa Francisco em 2019, depois de uma investigação interna do Vaticano ter concluído que molestou sexualmente adultos e crianças.

Uma psicóloga contratada pela acusação afirmou, durante a audiência, ter detetado défices significativos na memória de McCarrick durante duas entrevistas feitas em junho.

"Não se trata apenas do facto de ele ter atualmente estes défices", afirmou a psicóloga, Kelly Nelligan. "Não há maneira de eles melhorarem", argumentou, uma vez que, sem poder recordar as discussões, não poderia participar com os seus advogados na sua defesa

McCarrick esteve presente na audiência, através de videoconferência, contudo não falou.

O outrora influente cardeal enfrentou acusações de ter abusado de um adolescente numa receção de casamento no Wellesley College, em 1974, de que se declarou inocente, e, em abril, foi também acusado de ter agredido sexualmente um jovem de 18 anos no Wisconsin, há mais de 45 anos.

