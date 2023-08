Homem ameaçou idoso que estava a estacionar

Um homem, de 48 anos, foi detido na quarta-feira depois de ter ameaçado um idoso que estava a estacionar o veículo, nas Caldas da Rainha. Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a PSP informa que o suspeito tinha uma faca de grandes dimensões.

Uma patrulha da PSP foi abordada pelo idoso, que se queixou de ter sido ameaçado por um homem, que lhe pediu dinheiro enquanto estacionava a sua viatura num aparcamento existente nas imediações, na Avenida 1.º de Maio.

Foi montado um dispositivo policial no terreno que permitiu a interceção do homem, que "tinha uma faca de grandes dimensões dissimulada no seu vestuário, não conseguindo justificar a sua posse", disse ainda a força de segurança, acrescentando que o detido "não terá utilizado a arma branca para ameaçar a vítima nem demais transeuntes da via pública".

Os comentários estão desactivados.