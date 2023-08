Oficial: Iván Jaime no FC Porto

O ex-jogador do Famalicão vai usar a camisola 17. O valor do negócio não foi revelado pelos dragões.





Iván Jaime é jogador do FC Porto, o anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo clube.

O espanhol chega do Famalicão e assina um contrato válido por cinco épocas, até 2028.



“A excelente performance desportiva valeu-lhe a eleição para Melhor Jovem da Liga 2022/23 pelos treinadores e capitães do principal escalão. Agora, ainda com 22 anos, junta-se ao plantel portista e alarga as opções ofensivas de Sérgio Conceição”, sublinha o FC Porto em comunicado

