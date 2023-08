Extremista que invadiu Capitólio condenado a 17 anos de cadeia

O ex-ativista que liderou o ataque ao capitólio para impedir a vitória do candidato Joe Biden nas presidenciais de 2020, e que fazia parte dos Proud Boys, foi esta quinta-feira condenado a 17 anos de prisão.

Joseph Biggs e outros elementos do grupo de extrema-direita juntaram-se à multidão que conseguiu passar o controlo policial e obrigar os congressistas a fugir, interrompendo a sessão conjunta do Congresso, que se encontrava a certificar a vitória eleitoral do Democrata Biden.

O juiz responsável irá apresentar sentenças separadas para quatro outros elementos dos Proud Boys .

Os comentários estão desactivados.