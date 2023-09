Só sabem ganhar!

Por João Sena

A terceira semana na Premier League viu o campeão inglês assumir o comando num início de época que está a ser perfeito, pois é a única equipa que venceu todos os jogos no início de época e tem apenas um golo sofrido. Este fim de semana recebe em casa o Fulham, treinado por Marco Silva, que na jornada anterior empatou com o Arsenal, que perdeu os primeiros pontos esta época, num jogo onde Fábio Vieira e João Palhinha marcaram. O West Ham está a surpreender e mantém-se entre os primeiros, juntamente com o Liverpool e Tottenham, todas estas equipas ainda não perderam na Premier League. Depois de uma inesperada derrota, o Manchester United voltou aos triunfos pela mão do capitão Bruno Fernandes. Na liga espanhola, os clubes de Madrid estão na frente, com o Real a fazer o pleno de vitórias e o Atlético a golear (7-0) o Rayo Vallecano, com João Félix no banco a assistir ao amasso dos colchoneros. O Nápoles começou bem a defesa do título italiano com duas vitórias fáceis, ao contrário da Roma de José Mourinho que ainda não venceu qualque joho. Em França, o ambiente acalmou no PSG com as pazes entre Mbappé e os responsáveis do clube, e o jogador até bisou no jogo frente ao Lens.

