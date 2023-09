Quase 100 casos de Mpox detetados em Portugal desde junho

Foram detetados, desde junho, quase uma centena de casos de Mpox em Portugal.

"Em junho de 2023, foi identificado um novo surto, após cerca de três meses sem casos reportados", refere a DGS, em comunicado, esta sexta-feira, acrescentando que entre 1 de junho e 30 de agosto deste ano, foram identificados 97 casos laboratorialmente confirmados.

A maioria são homens, residindo maioritariamente nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (89%) e do Norte (11%), 80% são homens que tiveram sexo com homens, adianta a autoridade de saúde, referindo que "em termos de quadro clínico, foi observado exantema [erupção cutânea] em 78 (83%) dos casos com informação disponível".

