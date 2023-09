Autoridades ucranianas relatam ameaças de bomba em escolas de Kiev

As autoridades de Kiev relataram, esta sexta-feira, ameaças de bomba às escolas da capital ucraniana, no dia em que as crianças retomam o novo ano letivo.

"Recebemos informações sobre explosivos nas escolas de Kiev", disse a porta-voz da polícia, Yulia Girdvilis, em declarações à AFP.

“Todas as instituições educacionais estão a ser controladas pelas forças policiais de Kiev com o envolvimento do Serviço de Emergência do Estado”, disse a mesma fonte.

“A nação preservou a oportunidade para as crianças frequentarem a escola ucraniana”, disse o chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, nas redes sociais. "Os professores ucranianos são verdadeiros heróis".

