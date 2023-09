Homem de 62 anos detido por dois incêndios florestais no Tramagal

Um homem, de 62 anos, foi detido por suspeitas de ser o autor de dois incêndios florestais ocorridos nos dias 26 e 30 de agosto, no Tramagal.

“O autor, um homem de 62 anos de idade, reformado, com antecedentes criminais, ateou os incêndios com recurso a chama direta e fê-lo sob motivação fútil”, informou a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado enviado às redações, acrescentando que os incêndios “ocorreram no perímetro urbano, mas com potencialidade para se propagar a zona florestal de orografia acidentada”.

“A pronta intervenção dos populares evitou que os incêndios tomassem outras proporções, que pusesse em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros”, diz ainda o comunicado.

O homem será presente a tribunal para a aplicação das medidas de coação.

