Chuva e descida das temperaturas a partir da tarde de hoje

A chuva regressa a Portugal continental a partir da tarde desta sexta-feira. Está prevista uma descida da temperatura máxima na ordem dos cinco graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A meteorologista Patrícia Marques, do IPMA, em declarações à agência Lusa, adiantou que haverá uma mudança no estado do tempo a partir de hoje com descida da temperatura máxima e previsão de chuva.

"Hoje o parâmetro que se vai sentir com mais significado será a descida da temperatura máxima, que em alguns locais rondará os cinco graus. São valores abaixo do normal para a época do ano e amanhã [sábado] está prevista nova descida da [temperatura] máxima", disse.

Acrescentando ainda que a origem da mudança do estado do tempo está uma superfície frontal fria que está a aproximar-se do território de Portugal continental.

Pelo menos até terça-feira, segundo a meteorologista, estão previstos aguaceiros, que podem ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada.

Relativamente às temperaturas máximas, Patrícia Marques, revela que vão ficar abaixo dos 30 graus na generalidade do território do continente.

"No Alentejo vamos ter máximas de 26/27 graus. Nas regiões do litoral na ordem dos 22/24 graus. No Porto descem para os 24 e em Lisboa para os 25. AS mínimas também têm uma ligeira descida e ficam a rondar os 15/16 graus", concluiu.

