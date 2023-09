Futebol vira atividade económica relevante

A comunidade israelita do Brasil lamentou o apoio do Presidente Lula para o ingresso do Irã nos BRICS.





Possivelmente como fuga à polarização na política, o brasileiro retoma o interesse pelo futebol, enchendo os estádios e com um calendário de eventos rico. São várias taças disputadas simultaneamente, como a Libertadores – com outros países sul-americanos –, campeonato brasileiro e os regionais. Domingo passado – 27 de agosto –, o Atlético Mineiro inaugurou seu novo estádio, um investimento de 200 milhões de euros. A capacidade é de 46 mil torcedores e abrigará também eventos musicais. A estimativa é que o investimento seja recuperado em seis anos. A média da renda dos jogos anda em torno de 600 mil euros, sendo que este ano, em 25 jogos, o Flamengo faturou cerca de 18 milhões de euros, o Palmeiras, em segundo lugar, 15 milhões e o Corinthians, dez.

VARIEDADES

• A morte do ex-ministro, ex-deputado, ex-senador e ex-governador do Rio Francisco Dornelles, aos 88 anos, teve a maior repercussão no país. Dornelles era o presidente de honra dos Progressistas, maior partido do centro-conservador e com o ex-Presidente José Sarney era considerado um dos últimos grandes políticos do Brasil vivos.

• A comunidade israelita do Brasil lamentou o apoio do Presidente Lula para o ingresso do Irã nos BRICS. E na mesma reunião Lula da Silva defendeu a troca do dólar americano nos negócios entre os países membros, o que no Brasil repercutiu mal na medida em que as empresas americanas são relevantes no país.

• A polarização no Brasil chegou à Igreja. Os conservadores reclamam que a Conferência Nacional dos Bispos não tenha se manifestado contra a perseguição na Nicarágua, onde semana passada os jesuítas foram proibidos e tiveram bens confiscados. Também Lula da Silva não se manifestou.

• São Paulo está entre as cinco cidades do mundo com relevante mercado de alto luxo. Os apartamentos nos bairros nobres andam às voltas dos 450 aos 550 metros quadrados e com custo por metro quadrado superior a oito mil euros. É a terceira nos carros top: Porsche, Audi, BMW e Mercedes.

• A última interferência do Supremo Tribunal em matéria do Legislativo é a proibição de remoção da população de rua e da construção de ‘obstáculos sociais’, que são as grades nos imóveis residenciais colocados para evitar a proximidade de sem-teto. Outra decisão polémica é revogar as restrições a que juízes julguem ações em que os advogados sejam parentes em primeiro grau de magistrados. Um terço dos juízes dos tribunais superiores tem mulheres ou filhos advogados militantes.

• A moda é internacional. E pela América do Sul é o Paraguai pedindo a restituição de ‘troféus de guerra’ do Brasil, Argentina e Uruguai, que lutaram contra o Paraguai no século XIX. Um canhão feito com ferro derretido de sinos de igrejas é o mais cobiçado.

• Diplomatas estão preocupados com a ênfase dada por Lula da Silva em sua viagem da semana passada à África e com as posturas antiamericanas, como: o não uso do dólar nas trocas comerciais, a maior utilização do yuan, a renegociação da dívida externa dos países africanos e a insistência em socorrer a Argentina antes das eleições de outubro. Alertado, Lula resolveu declarar que suas propostas nada tinham contra os EUA. Acha que assim resolveu o problema.

Rio de Janeiro, agosto de 2023

