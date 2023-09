Oficial: João Félix é jogador do Barcelona

João Félix é reforço do Barcelona, o anúncio foi feito pelo clube, na noite desta sexta-feira, nas redes socais.

Os catalães, no vídeo de apresentação, lembraram a frase do português que deu muita polémica em Espanha, “gostaria de jogar no Barcelona” e o sonho tornou-se realidade no último dia do mercado de verão.

Félix chega à Catalunha por empréstimo do Atlético de Madrid.

Recorde-se que o avançado já não fazia parte das contas de Diego Simeone e chegou mesmo a treinar com os jovens da “cantera” dos colchoneros.

Os comentários estão desactivados.