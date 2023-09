Três distritos sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão esta segunda e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoadas e granizo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para os três distritos vai estar em vigor entre as 21 horas desta segunda-feira e as 6 horas de terça-feira.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta que estes episódios das primeiras chuvas são propícios à "ocorrência de inundações urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento".

A Proteção Civil recomenda, por isso, que se tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, pois existe o risco de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.

Os comentários estão desactivados.