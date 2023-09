Colisão faz dois feridos e corta EN 308 em Viana do Castelo

Uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional (EN) 308, no Alto Minho, provocou dois feridos e obrigou ao corte da via.

Segundo a fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho, citada pela agência Lusa, a estrada está cortada desde as 08h42, na sequência da colisão dos dois veículos que seguiam em sentidos opostos.

As duas vítimas ficaram encarceradas, mas os ferimentos foram considerados ligeiros.

Para o local, foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, a Cruz Vermelha de Neiva e a GNR.

