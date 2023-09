Cadela foge de casa para a ir a concerto dos Metallica

Uma cadela fugiu de casa na Califórnia, nos EUA, e acabou por ir parar a um concerto dos Metallica no SoFi Stadium, em Inglewood.

Storm, assim se chama a cadela, conseguiu entrar no estádio, perto da casa da família com quem vive, e assistiu ao concerto inteiro dos Metallica.

A história foi partilhada pela própria banda nas redes sociais.

“A nossa amiga Storm chegou ao estádio sozinha. Depois de uma noite a divertir-se, voltou à família no dia seguinte", escreveram os Metallica.

“Divertiu-se muito a ouvir as suas músicas preferidas, como ‘Barx Æterna’, ‘Master of Puppies’ ou ‘The Mailman That Never Comes’”, brincou a banda

No entanto, os músicos deixaram claro que os fãs não devem levar os seus animais de estimação aos concertos da digressão dos Metallica.

You might have heard we had a four-legged fan join us for #M72LA! Despite reports to the contrary, our friend Storm snuck out of her home adjacent to @SoFiStadium and made her way to the gig all by herself.



After a full night taking in the show with her #MetallicaFamily, Storm… pic.twitter.com/d0wtFQ6q4w