Crédito à habitação.70 mil terão despesas superiores a 50% do seu rendimento

Para o governador do Banco de Portugal, Portugal e a Zona Euro enfrentam uma “encruzilhada de políticas para reduzir a inflação e responder ao abrandamento da economia”. E perante esta encruzilhada, Mário Centeno acredita que, no final deste ano, cerca de 70 mil famílias poderão vir a ter despesas com o serviço do crédito à habitação permanente superiores a 50% do seu rendimento líquido, quando no final 2021, já eram 36 mil famílias.

No entanto, defende “o reforço da poupança e a redução do endividamento, bem como os apoios públicos e o papel do setor bancário na prevenção do incumprimento podem mitigar estes riscos”, refere numa publicação. Ainda assim, chama a atenção para o facto de a coordenação entre a política monetária e orçamental continuar a ser determinante.

"Enfrentamos uma encruzilhada de políticas para reduzir a inflação e responder ao abrandamento da economia. Uma encruzilhada de políticas não é mais do que a necessidade de utilizar a cooperação institucional, como no passado recente da Europa e do país, para garantir uma saída bem-sucedida para os nossos desafios”, aponta Mário Centeno

E alerta que há o risco de o Banco Central Europeu (BCE) “fazer demais” na política monetária, numa altura, em que vê o objetivo para a inflação aproximar-se e que aponta para a meta dos 2%.” Na ausência de novos choques e com a materialização da transmissão da política monetária à economia, o objetivo de médio prazo está ao nosso alcance no horizonte próximo”, lembrando que “a inflação tem-se reduzido mais rapidamente do que subiu e a economia está a ajustar-se às novas condições financeiras”.

Centeno deixou ainda um recado para a gestão das contas públicas ao referir que na política orçamental “deve preservar-se o equilíbrio para reduzir a dívida num contexto de inflação baixa e taxas de juro mais elevadas, lembrando que “num momento de possível mudança do ciclo económico, não podemos ser apanhados desprevenidos, como tantas vezes aconteceu”. E foi mais longe: O que “não era financiável há cinco anos não se alterou”, acenando com o facto de “o peso da despesa permanente na economia” se manter acima do nível pré-pandemia.

