Taguspark recebe “All in my Head” de Binau

A exposição “All in my Head” vai estar acessível no Núcleo Central do Taguspark, de 07 de setembro a 21 de outubro, e a entrada é gratuita.

Da autoria de Binau, esta exposição apresenta um conjunto de pinturas que recorrem ao humor negro e dão corpo às profundezas recônditas da mente do artista.

Sob um traço inocente e um tanto infantil, onde as cores estridentes sobressaem, "All in my Head" apresenta uma família de personagens disformes que se completa e equilibra nas suas assimetrias, cromatismo e aspeto macabro, fazendo sátira ao supérfluo, à rotina, ao sentido de pertença e ao tradicionalismo.

Este ato criativo procura colocar as emoções do público à "flor da pele", desafiar a perceção do espectador e incentivá-lo a refletir sobre a criação dos padrões de beleza e o conceito de identidade.

Nascido na década de 90, Binau começou o seu percurso na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, mas rapidamente passou para o mundo da ilustração e artes visuais.

O seu universo é desenvolvido sob a influencia dos estilos do punk e dadaísmo, podendo ser categorizado como trash-pop. A sua obra dá especial destaque à criação de personagens disformes e mutantes que coabitam em cenários distópicos.

A presença de Binau no Taguspark insere-se no contexto do MAU – Museu de Arte Urbana, que tem por objetivo promover o pensamento crítico e contribuir para o bem-estar de quem visita e trabalha na Cidade do Conhecimento.

