Novo sismo registado no Algarve

Abalo com magnitude 3,7 ocorreu horas depois de um outro sismo na mesma zona.





Um sismo com magnitude 3,7 na escala de Richter foi registado esta terça-feira de manhã no Algarve, horas depois de um outro abalo ter ocorrido na região, durante a madrugada.

Este segundo sismo foi registado às 11h17 nas estações da Rede Sísmica do Continente e teve o seu epicentro a cerca de 50 quilómetros a sul de Olhão, no distrito de Faro, segundo o comunicado do IPMA.

O abalo não causou danos pessoais ou materiais e “foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Faro, Loulé e Olhão", lê-se na mesma nota.

Horas antes, às 1h49, na mesma zona do Algarve, tinha sido registado um sismo com magnitude 3,9 na escala de Richter e epicentro localizado a 98 quilómetros a sul-sudoeste de Faro.

