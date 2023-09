Costa pediu para ser recebido pelo Papa Francisco

O primeiro-ministro pediu para ser recebido pelo Papa Francisco, para agradecer pessoalmente a escolha de Portugal para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A audiência ocorrerá no dia 28 de setembro no Vaticano, segundo uma nota divulgada, esta terça-feira, pelo gabinete de António costa.

"No dia 28 de setembro, o primeiro-ministro será recebido em audiência pelo Papa Francisco e depois pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. As audiências realizam-se a pedido do primeiro-ministro, em agradecimento pela escolha de Portugal para a realização da JMJ e pela visita do Papa Francisco ao nosso país", lê-se na nota emitida.

Os comentários estão desactivados.