Autoeuropa. Trabalhadores entram em layoff

A Autoeuropa vai suspender a sua produção devido à falta de componentes e irá recorrer ao regime de layoff. "Na origem do problema está a falta de uma peça essencial à construção dos motores, produzida por um fornecedor na Eslovénia, que foi severamente afetado pelas cheias que aconteceram no início de agosto", revelou em comunicado.

A fábrica de Palmela diz ainda que "com o objetivo de minimizar o impacto na remuneração mensal dos colaboradores afetados pelo layoff foram acordados, entre a administração e a comissão de trabalhadores o complemento da contribuição retributiva legal a 80% da remuneração base, incluindo subsídio de turno, adicionalmente será dada uma compensação de 15% resultante da ferramenta de flexibilidade de downdays, equivalente a um total de 6 (seis) downdays, com aplicação individual proporcional durante o período de layoff".

A empresa esclarece ainda que responde desta forma "à necessidade da manutenção da liquidez financeira dos colaboradores durante este período", acrescentando que " o grupo Volkswagen está empenhado no restabelecimento da produção nas fábricas afetadas com a maior brevidade possível".

E perante esse cenário, esclarece que o grupo tem equipas de apoio técnico no fornecedor e continua a avaliar fontes de abastecimento alternativas. "A direção da fábrica está a acompanhar a evolução da situação com o apoio das equipas de compras e aprovisionamento e logística do grupo Volkswagen no sentido de reduzir o período de paragem de produção. Na possibilidade da antecipação da normalização do fluxo da cadeia de abastecimento, a produção na fábrica de Palmela será retomada com a maior brevidade possível", conclui.

