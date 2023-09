Seis obstetras do Hospital de Santa Maria pediram a demissão

Seis médicos do serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apresentaram a demissão, incluindo a ex-diretora de obstetrícia.

Luísa Pinto, em declarações à agência Lusa, falou em condições de insegurança e acusa a administração de falta de respeito.

"Aquilo que me prendia, deixou de existir. O nosso hospital parece não nos querer aqui", afirmou a ex-diretora de obstetrícia, garantindo que se preocupa com o SNS, mas acrescentou: “Se não nos querem, é melhor sairmos com dignidade".

"Foi colocada outra pessoa à frente do departamento e, a partir daí, deixamos de ter a organização que tínhamos. Começamos a viver com escalas de urgência que saem com três ou quatro dias de antecedência e com equipas que, a nosso ver, não são seguras", explicou Luísa Pinto.

"Quando regressei de férias, o acesso ao parque (de estacionamento) tinha-me sido negado", um pormenor, reconhece, mas que para a médica foi a gota de água.

"O SNS está a afundar a pique e não sei como é que se pretende manter o SNS quando, existindo um serviço que trabalha a um nível de excelência, do ponto de vista clínico, académico, de investigação, se faz isto a uma equipa", lamentou.

Os comentários estão desactivados.