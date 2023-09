Médicos do Norte iniciam greve de dois dias

Os médicos da Administração Regional de Saúde Norte iniciaram esta quarta-feira uma greve de dois dias convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), exigindo que o Governo integre toda a classe médica na tabela remuneratória única da função pública.

De acordo com o SIM, os médicos estarão paralisados desde a meia-noite até às 24h00 de quinta-feira.

O secretário regional do SIM Norte, Hugo Cadavez, em declarações à Lusa, disse que as negociações com o Governo "não deram resultados".

"Esgotado o prazo negocial [em 30 de junho] vimo-nos confrontados com esta necessidade de recorrer à mais dura forma de luta, que é a greve, que nós não gostamos de fazer, que não queremos fazer, mas fomos obrigados a fazê-la, como forma de demonstrar o nosso descontentamento", sublinhou.

Segundo Hugo Cadavez, os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde sentem que as "condições de trabalho e as condições remuneratórias não são atrativas".

Acrescentando que apenas em 2021 e 2022 saíram mais de 2.000 médicos do SNS e, “essa é a principal motivação para esta greve", realçou.

Na greve que se iniciou esta quarta-feira às 0h00, estão abrangidos 12 hospitais e 11 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), estando assegurados os serviços mínimos.

A ARS Norte tem ainda prevista mais uma greve a 20 e 21 de setembro.

